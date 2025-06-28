Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 18vom 28.06.2025
46 Min.Folge vom 28.06.2025Ab 6

Jessica und Dr. Seth Hazlitt möchten Tillie besuchen, eine gemeinsame Freundin. Doch als sie ankommen, ist die 90-Jährige tot. Tillie hat Jessica als Testamentsvollstreckerin eingesetzt. Dies erweist sich als schwierige Angelegenheit: Bald nach dem Tod kommen Gerüchte auf, dass im Haus der Verstorbenen ein wertvoller Schatz versteckt sei. Wenig später wird der Erbe des Mobiliars tot aufgefunden. Jessica macht sich daran, den Mord aufzuklären.

SAT.1 GOLD
