SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 14
Folge 14: Der Fluch der indischen Göttin

46 Min.Ab 6

Jessica ist zu Gast auf der Party von Richard und Alice Hazlitt, die gerade von ihrer Hochzeitsreise zurückgekehrt sind. Der wohlhabende Ehemann hat seiner Frau einen kostbaren Rubin geschenkt, doch auf der Party erfahren die Gäste vom indischen Kulturattaché Mr. Singh, dass auf dem Rubin ein Fluch lastet. Kurz darauf hat Alice einen Unfall; sie kann im letzten Moment gerettet werden. Richard beschließt, den Rubin in den Safe zu schließen. In derselben Nacht wird er ermordet ...

