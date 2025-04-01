Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Der zwielichtige Monsieur Maxi

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 1
Der zwielichtige Monsieur Maxi

Der zwielichtige Monsieur MaxiJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 1: Der zwielichtige Monsieur Maxi

46 Min.Ab 12

Jessica ist in Paris, um sich die Modenschau ihrer Freundin Eva anzusehen. Die berühmte Modedesignerin präsentiert ihre Kollektion in einem Luxushotel. Während der Show wird ein gewisser Monsieur Maxim ermordet. Es stellt sich heraus, dass er nicht nur ein Geschäftspartner von Eva war, sondern auch Kontakte zur Pariser Unterwelt besaß. Die Spur führt Jessica zu den Models. Doch welche der Damen hatte genug Zeit, Maxim umzubringen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen