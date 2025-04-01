Der zwielichtige Monsieur MaxiJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 1: Der zwielichtige Monsieur Maxi
46 Min.Ab 12
Jessica ist in Paris, um sich die Modenschau ihrer Freundin Eva anzusehen. Die berühmte Modedesignerin präsentiert ihre Kollektion in einem Luxushotel. Während der Show wird ein gewisser Monsieur Maxim ermordet. Es stellt sich heraus, dass er nicht nur ein Geschäftspartner von Eva war, sondern auch Kontakte zur Pariser Unterwelt besaß. Die Spur führt Jessica zu den Models. Doch welche der Damen hatte genug Zeit, Maxim umzubringen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick