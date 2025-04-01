Mord ist ihr Hobby
Folge 14: Glasnost und Agenten
46 Min.Ab 12
Jessica fliegt anlässlich eines amerikanisch-sowjetischen Autorenaustausches nach Moskau. Als der feierliche Empfang außer Kontrolle gerät, wird Jessicas Handtasche gestohlen. Es stellt sich heraus, dass der Dieb nicht hinter Jessicas Geld her war. Vielmehr interessierte er sich für einen Mikrofilm, den ein Kongress-Teilnehmer in Jessicas Tasche gesteckt hatte, um ihn auf diese Weise aus dem Land zu bringen. Bald mischt sich der KGB in den Fall ein ...
