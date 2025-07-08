Der Tote trägt nur einen SchuhJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 12: Der Tote trägt nur einen Schuh
46 Min.Folge vom 08.07.2025Ab 6
In New York wird in einer Seitenstraße die Leiche eines Mannes gefunden. Der Tote hat keine Papiere bei sich, ist teuer gekleidet, trägt aber nur einen Schuh. Jessicas alter Freund, Lieutenant Hanratty, ordnet eine Autopsie an, bei der sich herausstellt, dass das Opfer zum Zeitpunkt des Todes stark alkoholisiert war. Schließlich wird der Verstorbene als Elliot Winston identifiziert, der angeblich seit geraumer Zeit "trocken" war.
