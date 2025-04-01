Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 1
46 Min.
Ab 12

Jessica ist in New York, um ihren Neffen zu besuchen. Schon bei ihrer Ankunft gerät sie zwischen zwei Fronten und wird Zeugin eines Mordes. Zu ihrer eigenen Sicherheit wird sie in Gewahrsam genommen, denn der Attentäter hat es nun auf Jessica selbst abgesehen. Gemeinsam mit ihrem Neffen und einem Mitarbeiter des britischen Geheimdienstes versucht sie, den Attentäter zu schnappen und unschädlich zu machen.

