Mord ist ihr Hobby

Tod einer Legende

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 6vom 04.07.2025
46 Min.Folge vom 04.07.2025Ab 12

Jessica begibt sich nach New York City, um für ihren nächsten Roman zu recherchieren, der im Juweliersmilieu spielen soll. Hudson Blackthorn, Inhaber eines Schmuck-Imperiums, ist im Besitz eines legendären Diadems, das einst dem Hollywood-Star Siobhan O'Dea gehörte. Als das wertvolle Schmuckstück gestohlen wird, fällt der Verdacht auf Jessica.

