Mord ist ihr Hobby

Geständnis auf Band

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 16vom 10.07.2025
Geständnis auf Band

Geständnis auf BandJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 16: Geständnis auf Band

46 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 12

Jessicas Roman "Truck Stop" soll verfilmt werden. Gemeinsam mit dem Drehbuchautor Walter Murray fährt sie nach Los Angeles, um Einzelheiten des Projektes zu klären. Als unterwegs der Wagen streikt, sind die beiden gezwungen, eine Werkstatt aufzusuchen und in einem Motel zu übernachten. In der Nacht wird Murray durch zwei Schüsse getötet. Der Tote hält ein Diktiergerät in der Hand - Jessica ist davon überzeugt, dass sich auf dem Tonband Hinweise auf den Mörder finden ...

