Mord ist ihr Hobby

Der letzte Flug der Dixie Damsel

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 7vom 05.07.2025
Der letzte Flug der Dixie Damsel

Der letzte Flug der Dixie DamselJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 7: Der letzte Flug der Dixie Damsel

46 Min.Folge vom 05.07.2025Ab 12

In Alaska wird ein abgestürztes Flugzeug entdeckt. Es stellt sich heraus, dass es sich um jene Maschine handelt, mit der Jessicas verstorbener Ehemann, Captain Frank Fletcher, 1952 abgestürzt ist. Im Flugzeug wird die Leiche von Sergeant Gagliano gefunden, der offenbar erschossen wurde. Als der Verdacht auf Captain Fletcher fällt, macht sich Jessica daran, die Unschuld ihres verstorbenen Ehemanns zu beweisen.

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

