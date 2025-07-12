Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 19vom 12.07.2025
46 Min.Folge vom 12.07.2025Ab 12

Jessica trifft in Boston auf ihren alten Freund John. Der gibt allerdings vor, sie nicht zu kennen. Tatsächlich behauptet seine Frau, John wäre tot, und dass es sich um eine Verwechslung handeln müsse. Jessica aber lässt nicht locker: Mit Hilfe eines Privatdetektivs gelingt es ihr, John zu finden. Es stellt sich heraus, dass er als Zeuge in einem Prozess fungierte, und anschließend untertauchen musste. Als Jessica in Johns Wohnung kommt, findet sie nur noch seine Leiche ...

SAT.1 GOLD
