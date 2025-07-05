Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Eine tödliche Prophezeiung

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 8vom 05.07.2025
Eine tödliche Prophezeiung

Eine tödliche ProphezeiungJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 8: Eine tödliche Prophezeiung

46 Min.Folge vom 05.07.2025Ab 12

Lee Goddard, ein alter Freund von Jessicas verstorbenem Ehemann, überredet sie, ihn auf seiner Ranch in Arizona besuchen zu kommen. Dort findet die Geburtstagsfeier seiner Schwiegertochter Jill statt. Als Überraschung hat Lees Sohn eine Vorstellung des berühmten Magiers Franchesco organisiert. Während der Vorführung hat Franchesco eine Vision, in der Jill die Kehle zugedrückt wird. Seine Vision wird bald Wirklichkeit, als Jill wenig später tot aufgefunden wird.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen