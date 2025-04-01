Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Verrat auf höchster Ebene

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 10
Verrat auf höchster Ebene

Folge 10: Verrat auf höchster Ebene

45 Min.Ab 6

Jessica wurde zu einem diplomatischen Empfang in Washington eingeladen. Als sie dort auf den Geheimagenten Michael Haggarty trifft, ahnt sie, dass etwas im Gange sein muss. Und tatsächlich erzählt ihr Michael schon bald, dass er sich mit dem KGB-Agenten Yuri treffen möchte, da dieser eine Liste mit britischen Undercover-Agenten besitzt. Sollte diese Liste in falsche Hände geraten, steht das Leben der Männer auf dem Spiel.

SAT.1 GOLD
