Mord ist ihr Hobby
Folge 19: Montezumas Rache
45 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 12
Jessica will in Mexiko ihren Freund Cyrus Ramsey besuchen, einen Archäologen, der ihr bei den Recherchen für ein neues Buch helfen will. Dort angekommen, herrscht große Aufregung: Die goldene Totenmaske Montezumas ist aus dem Nationalmuseum gestohlen worden. Der Dieb hat die Alarmanlage manipuliert und ist durch ein Dachfenster entkommen; Chief Quezada untersucht den dreisten Raub. Aber auch Jessica Fletcher beginnt, zu recherchieren ...
