Mord ist ihr Hobby
Folge 5: Die tödliche Lektion
44 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12
Bei einem Lehrauftrag an der Universität lernt Jessica den Studenten Michael kennen. Dem Computergenie wird vorgeworfen, seine Daten manipuliert zu haben, um an der Uni aufgenommen zu werden. Als der Schulleiter ermordet aufgefunden wird, vermuten die Ermittler, dass es sich bei dem Mörder um einen Mitarbeiter des Teams handelt - schnell ist ein Verdächtiger gefunden: Michael. Doch Jessica ist von dessen Unschuld überzeugt und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln ...
