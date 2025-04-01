Mord ist ihr Hobby
Folge 6: Gewitter über New Orleans
44 Min.Ab 12
Jessica reist zu ihrer Freundin Melinda nach New Orleans, um dort der Beerdigung von deren Mann Daddy Coop beizuwohnen, der ein berühmter Jazz-Sänger war. Als Jessica und Melinda einen befreundeten Bassisten besuchen wollen, finden sie ihn tot vor. Melinda gesteht Jessica, dass sie seit einiger Zeit von anonymen Telefonanrufen terrorisiert wird, die in Verbindung mit dem zwanzig Jahre alten Mord an der Sängerin Luna Santee stehen. Jessica beginnt, zu recherchieren ...
