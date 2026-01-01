Mord ist ihr Hobby
Folge 17: Zahn um Zahn
44 Min.Ab 12
Jessica unterrichtet als Dozentin für Kriminologie an der Universität von Manhattan. Sean Cullane, ein ehemaliger Captain und jetzt ebenfalls Dozent an der Uni, lädt seine Kollegin an ihrem Geburtstag in ein Pub ein. Plötzlich taucht Michael O'Connor auf, ein alter Bekannter von Sean, und bedroht ihn massiv. Als O'Connor kurz darauf tot aufgefunden wird, wird sofort Sean verhaftet. Alle Indizien sprechen gegen ihn, nur Jessica glaubt an seine Unschuld.
