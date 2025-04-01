Mord ist ihr Hobby
Folge 13: Haus des Schreckens
44 Min.Ab 12
In den Universal Studios in Hollywood soll ein Krimi von Jessica verfilmt werden. Sie fliegt nach Kalifornien, um bei den Dreharbeiten anwesend zu sein. Sowohl die Assistentin der Produktion, Caroline, als auch der Filmproduzent Darryl Heyward begrüßen Jessica freudig. Die Hauptdarstellerin erweist sich allerdings als ziemlich kapriziös. Darryl hat eine Auseinandersetzung mit Monica, der Frau eines seiner Finanziers. Caroline wird Zeugin, wie Monica ihn daraufhin bedroht.
