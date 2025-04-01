Mord ist ihr Hobby
Folge 14: Mord im Nobelhotel
45 Min.Ab 12
Jessica wird von ihrer Freundin Annie Floret in deren Hotel nach Monte Carlo eingeladen. Annie hat finanzielle Schwierigkeiten, weil der windige Geschäftsmann Earl Harper ihr vor einiger Zeit ein Darlehen aufgedrängt hat, das sie jetzt mit horrenden Zinsen zurückzahlen soll. Kurz darauf wird Harper tot im Hotel aufgefunden. Schnell wird der Pianospieler Peter Templeton verhaftet, doch dann gibt es noch einen weiteren Toten.
