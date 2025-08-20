Mord ist ihr Hobby
Folge 20: Todesengel
45 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 12
Jessicas Freund Martin lädt sie zu sich ein, um sein neues Theaterstück zu besprechen. Zu Gast sind auch sein Schwager Alex, der Regisseur und die Schauspielerin Carol. Schnell wird klar, Martin hat ein ernstes Problem: Er glaubt, seine verstorbene Frau Vivian spukt durchs Haus - er fühlt sich schuldig an ihrem Tod. Dann wird der Mann von Martins Stieftochter ermordet. Jessica hat schnell eine Vermutung, wer hinter dem vermeintlichen Spuk steckt.
