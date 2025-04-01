Mord ist ihr Hobby
Folge 18: Mord in Dosen
44 Min.Ab 6
Jessicas Bekannte Harriet Wooster ist wegen eines Magengeschwürs bei Dr. Seth Hazlitt in Behandlung. Als Harriet eines Tages beim Abendessen zusammenbricht, wird sie sofort ins Medical-Center eingeliefert, wo sie verstirbt. Alle sind fassungslos. Schließlich wird Seth beschuldigt, seine Patientin fahrlässig behandelt zu haben. Jessica glaubt nicht an die Schuld ihres alten Freundes und lässt eine Autopsie durchführen, die dem Fall eine völlig unerwartete Wende gibt.
