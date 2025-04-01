Mord ist ihr Hobby
Folge 21: Lebenslängliche Wunden
45 Min.Ab 12
Dr. Seth Hazlett ist erfreut, als Ben, sein alter Kamerad aus der Armee, einen Besuch ankündigt. Die Freude wird jedoch getrübt, denn Privatdetektiv Lawrence Jarvis verfolgt seinen Freund wegen eines Juwelenraubs. Als dann Bens Arbeitgeber, der Yachthändler Mason Porter, ermordet und eine beträchtliche Bargeldsumme entwendet wird, steckt Ben wirklich in Schwierigkeiten. Für Jessica kommt allerdings noch jemand anderes als Täter in Frage.
