Mord ist ihr Hobby

Lebenslängliche Wunden

SAT.1 GOLD Staffel 8 Folge 21
Lebenslängliche Wunden

Mord ist ihr Hobby

Folge 21: Lebenslängliche Wunden

45 Min. Ab 12

Dr. Seth Hazlett ist erfreut, als Ben, sein alter Kamerad aus der Armee, einen Besuch ankündigt. Die Freude wird jedoch getrübt, denn Privatdetektiv Lawrence Jarvis verfolgt seinen Freund wegen eines Juwelenraubs. Als dann Bens Arbeitgeber, der Yachthändler Mason Porter, ermordet und eine beträchtliche Bargeldsumme entwendet wird, steckt Ben wirklich in Schwierigkeiten. Für Jessica kommt allerdings noch jemand anderes als Täter in Frage.

