Staffel 1Folge 1vom 15.12.2025
Von Sternen und SternchenJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 1: Von Sternen und Sternchen
43 Min.Folge vom 15.12.2025
Rayna James ist Mitte 40 und ein Star der Country-Szene. Allerdings scheint ihr Stern langsam zu sinken. Der Vorverkauf für ihre aktuelle Tour läuft nur schleppend an. Ihre Plattenfirma schlägt daraufhin vor, Rayna zusammen mit der Newcomerin Juliette Barnes auf Tour zu schicken. Ein Affront! Doch Rayna hat keine Wahl: Entweder sie willigt ein, oder sie verliert ihren Plattenvertrag. Auch Juliette ist von der Idee einer gemeinsamen Tour nicht gerade begeistert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick