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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 15vom 15.12.2025
Gebrochene Herzen

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Nashville

Folge 15: Gebrochene Herzen

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Juliette hat sich von ihrem Manager getrennt und will den Lauf ihrer Karriere künftig selbst steuern. Doch leider sind sowohl Juliette selbst als auch ihr Team von den Umständen überfordert. Als sie zu einem kleinen Geheim-Konzert in einem örtlichen Geschäft alle ihre Twitter-Follower einlädt, kommt es zu einem Zwischenfall. Währenddessen hat Rayna Schwierigkeiten mit ihrer Tochter Maddie. Die leidet offensichtlich besonders unter der Trennung ihrer Eltern und rebelliert gegen beide.

Weitere Folgen in Staffel 1

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