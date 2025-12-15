Staffel 1Folge 3vom 15.12.2025
Sein und ScheinJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 3: Sein und Schein
44 Min.Folge vom 15.12.2025
Rayna widmet sich nach langer Zeit wieder ihren Kindern und unterstützt schließlich doch die Kampagne ihres Mannes. Schockiert stellt sie fest, dass die Familie kurz vor dem finanziellen Ruin steht. Währenddessen bietet Juliette Deacon einen exklusiven Vertrag als ihr Songwriter und Tourbegleiter an. Doch gerade da tritt Juliettes drogenabhängige Mutter wieder in ihr Leben. Um größeres Aufsehen zu vermeiden, nimmt Juliette sie zähneknirschend bei sich auf und begeht kurz darauf eine Dummheit.
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