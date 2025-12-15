Staffel 1Folge 19vom 15.12.2025
Ein Leben ohne LiebeJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 19: Ein Leben ohne Liebe
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
In der Musikstadt Nashville ist die Saison der großen Preisverleihungen angebrochen. Nachdem es Rayna und Juliette über die letzten Wochen geschafft haben, Streit zu vermeiden und ihrer Musik den Vorrang zu geben, könnte dieser Burgfrieden sich bald seinem Ende zuneigen. Denn beide sind für einen Award der Country Music Association in der Kategorie beste weibliche Countrysängerin nominiert. Die Plattenfirma Edgehill Records richtet den Nominierten zu Ehren eine glamouröse Party aus.
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