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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 4vom 15.12.2025
Verschiedene Welten

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Nashville

Folge 4: Verschiedene Welten

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6

Teddy ist nach den Umfragen einige Punkte hinter seinem Konkurrenten Carlisle. Daher soll Rayna auf einer großen Fundraising-Party im Country Club singen. Sie ist von der Idee nicht sehr begeistert, da sie sich in dieser konservativen Gesellschaft unwohl fühlt, lässt sich aber schließlich überreden. Unterdessen macht im Internet ein Video die Runde, das Juliette beim Ladendiebstahl zeigt: eine PR-Katastrophe! Ihr Management versucht, mit allen Mitteln ihr Image zu retten.

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