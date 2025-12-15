Staffel 1Folge 4vom 15.12.2025
Verschiedene WeltenJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 4: Verschiedene Welten
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Teddy ist nach den Umfragen einige Punkte hinter seinem Konkurrenten Carlisle. Daher soll Rayna auf einer großen Fundraising-Party im Country Club singen. Sie ist von der Idee nicht sehr begeistert, da sie sich in dieser konservativen Gesellschaft unwohl fühlt, lässt sich aber schließlich überreden. Unterdessen macht im Internet ein Video die Runde, das Juliette beim Ladendiebstahl zeigt: eine PR-Katastrophe! Ihr Management versucht, mit allen Mitteln ihr Image zu retten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick