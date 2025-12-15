Staffel 1Folge 5vom 15.12.2025
Anfang und EndeJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 5: Anfang und Ende
43 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Die Suchtprobleme ihrer Mutter belasten Juliettes Karriere. Deacon bietet ihr seine Unterstützung an. Teddy hat Angst, dass seine laufende Kampagne durch das Auftauchen Peggys gefährdet werden könnte. Rayna und Deacon geraten in Streit. Sie ist wütend und enttäuscht, weil er jetzt mit der verhassten Juliette spielt, während ihr selbst ein Gitarrist fehlt, und ihre gemeinsamen Songs dürfen nicht zu Geld gemacht werden, das sie doch so dringend braucht.
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