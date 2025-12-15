Staffel 1Folge 13vom 15.12.2025
Kein Blick zurückJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 13: Kein Blick zurück
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Rayna ist emotional angeschlagen. Sowohl ihre schwierige Beziehung zu Deacon als auch Teddys Affäre mit Peggy und sein Wunsch nach einer Scheidung belasten sie mehr, als sie wahrhaben will. Ausgerechnet auf der Bühne zeigt sie Schwäche und hat einen Blackout. Einzig ihrem Begleitmusiker und Freund Liam ist es zu verdanken, dass das Publikum nichts merkt. Und Liam ist es dann auch, dem Rayna ihre Probleme anvertraut.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick