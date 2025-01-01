Navy CIS: Hawaii
Folge 3: Vorbilder
42 Min.Ab 12
In der Nähe des verlassenen Aloha-Stadions wird der Navy-Anwerber Miles Hayward erschossen in seinem Wagen aufgefunden. Was zunächst wie ein Raubüberfall aussehen sollte, entpuppt sich jedoch schnell als Mord. Einer seiner Rekruten Kekoa Neal hatte ihn zuletzt gesehen und von einer Wesensveränderung gesprochen. Was hatte Hayward zu verbergen? Und wer hatte es auf ihn abgesehen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick