Navy CIS: Hawaii
Folge 7: Auf gar keinen Fall
40 Min.Ab 12
Rettungsschwimmerin Tracy Miller erlangt durch einen spektakulären Einsatz lokale Berühmtheit. Die plötzliche Aufmerksamkeit scheint der jungen Frau jedoch unangenehm zu sein. Als kurz darauf ihr Freund tot aufgefunden wird, ist sich das NCIS-Team sicher, dass Tracy mehr über den Mord weiß, als sie zugeben will. Bald wird klar, dass ein Mann aus ihrer Vergangenheit es auf sie abgesehen hat.
