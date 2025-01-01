Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: Hawaii

Es ist kompliziert

"CBS Serien"Staffel 1Folge 8
Es ist kompliziert

Es ist kompliziertJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: Hawaii

Folge 8: Es ist kompliziert

42 Min.Ab 12

Die Zeremonie zur Rückgabe von militärisch genutztem Land an das hawaiianische Volk wird durch den Fund einer Leiche überschattet. Eine Spur führt das Ermittlerteam zum Nachbargrundstück, welches einem wohlhabenden Unternehmer gehört. Dieser will mit dem Tod der jungen Frau nichts zu tun haben, doch bald tauchen Hinweise auf, die eine Verbindung zwischen den beiden nahelegen.

