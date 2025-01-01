Navy CIS: Hawaii
Folge 4: Paniolo
41 Min.Ab 12
Als mitten auf der Straße der Marine Kaleo Whitman mit einer Bauchschusswunde vom Pferd fällt, stellen sich den Ermittlern einige Fragen: Handelt es sich hier tatsächlich um einen Jagdunfall, wie der Verwundete behauptet, oder steckt mehr dahinter? Das NCIS-Team wittert Ungereimtheiten und wendet sich an Whitmans Familie, eine Gruppe hawaiianischer Cowboys, die sogenannten "Paniolos". Ob sie Licht ins Dunkel bringen können?
