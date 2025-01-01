Navy CIS: Hawaii
Folge 2: Die Tränen des Meeres
42 Min.Ab 12
Am North Shore wird ein Geldtransporter nach einer Sprengstoffexplosion 30 Meter in die Luft katapultiert und anschließend ausgeraubt. Der Fahrer des Wagens wurde hingerichtet, seine Beifahrerin überlebte den Überfall. Für das Navy CIS-Team bleiben einige Fragen ungeklärt: Warum hielt der Transporter kurz vor dem Überfall unplanmäßig und warum wurde das Sicherheitssystem ausgeschaltet?
