Navy CIS: Hawaii

"CBS Serien"Staffel 1Folge 10
Folge 10: Modifizierter Fabian

41 Min.Ab 12

Ein Mann wird tot in einem Container aufgefunden. Ein GPS-Sender führt den NCIS zu DIA-Agentin Kate Whistler und ihrem Team, welches illegalen Waffenlieferungen auf der Spur ist. Neben der Ermittlung plagen Teamleiterin Tennant auch private Sorgen: Ein Freund ihres Sohnes Alex und dessen Vater stecken in familiären Schwierigkeiten. Kann sie ihnen helfen?

