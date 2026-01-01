Navy CIS: Hawaii
Folge 17: Fehler im System
40 Min.Ab 12
Ein Marine ertrinkt während der Routineinspektion eines Damms. Der vermeintliche Unfall stellt sich schnell als Mord heraus: Hacker erpressen das lokale Wasserwerk und drohen, die Strom- und Wasserversorgung der gesamten Insel zu kappen. Den Ermittlern bleiben nur wenige Stunden, um die Täter ausfindig zu machen und eine Katastrophe zu verhindern.
