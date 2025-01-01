Navy CIS: Hawaii
Folge 1: Der Crash
41 Min.Ab 12
Als ein Marineflugzeug auf der hawaiianischen Insel O'ahu ungebremst in einen Küstenfelsen rast, werden Spezialagentin Jane Tennant und ihr Team auf den Plan gerufen, die in erster Linie nicht von einem Unfall ausgehen. Der verunglückte Navy-Pilot Lieutnant Commander Walters hatte nämlich noch einen Tag zuvor versucht, Tennants Dienststelle zu kontaktieren, um etwas zu melden. Steht das, was er mitteilen wollte, in Zusammenhang mit dem Crash?
