Navy CIS: L.A.
Folge 21: Krähen vergessen nicht
40 Min.Ab 12
Vor einigen Jahren arbeitete der NCIS-Agent Robert Forbes gemeinsam mit seiner Kollegin Rhea Moretti daran, einen Waffenschmuggler dingfest zu machen. Doch die Operation lief schief und der Gesuchte konnte untertauchen - bis jetzt. Rhea sieht ihr Leben und das ihres Ex-Kollegen in Gefahr. Doch dieser ist urplötzlich verschwunden: Ist er zur feindlichen Seite übergelaufen oder wurde er entführt und braucht Hilfe?
