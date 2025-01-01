Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krähen vergessen nicht

"CBS Serien"Staffel 11Folge 21
Folge 21: Krähen vergessen nicht

40 Min.Ab 12

Vor einigen Jahren arbeitete der NCIS-Agent Robert Forbes gemeinsam mit seiner Kollegin Rhea Moretti daran, einen Waffenschmuggler dingfest zu machen. Doch die Operation lief schief und der Gesuchte konnte untertauchen - bis jetzt. Rhea sieht ihr Leben und das ihres Ex-Kollegen in Gefahr. Doch dieser ist urplötzlich verschwunden: Ist er zur feindlichen Seite übergelaufen oder wurde er entführt und braucht Hilfe?

