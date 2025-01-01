Navy CIS: L.A.
Folge 1: Game of Drones
39 Min.Ab 12
Als sich in einer Drohnenfabrik eine Explosion ereignet, übernimmt das NCIS-Team die Ermittlungen. Dabei wird den Agenten schnell klar, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um einen gezielten Anschlag gehandelt haben muss. Bei weiteren Nachforschungen stoßen sie nicht nur auf eine Terrorzelle, sondern decken auch die Hintermänner der Operation auf. Callen macht sich währenddessen Sorgen um Hetty, die weiterhin in Syrien untergetaucht ist.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren