Navy CIS: L.A.

Die Body-Stitcher

Staffel 14Folge 3
Die Body-Stitcher

Folge 3: Die Body-Stitcher

42 Min.Ab 16

Das FBI bittet den NCIS um Hilfe, denn die Body-Stitcher sind nach Los Angeles zurückgekehrt. Diese Gruppe von Mördern erschafft makabre Kunstwerke aus den Körpern ihrer Opfer und ist den Special Agents in der Vergangenheit bereits einmal entkommen. Die Ermittler setzen deshalb nun alles daran, die Verbrecher endlich dingfest zu machen, doch die Body-Stitcher sind ihnen stets einen Schritt voraus.

