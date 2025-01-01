Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 14Folge 11
Bestseller

Folge 11: Bestseller

41 Min.Ab 16

Ein ehemaliger Navy-Seal wird bei einem Jagdausflug von bewaffneten Männern attackiert. Der erfahrene Soldat schafft es zwar, sich gegen die Angreifer zur Wehr zu setzen, wird daraufhin allerdings selbst zum Gejagten. Das NCIS-Team begibt sich auf eine gefährliche Rettungsmission, bei der die Agenten von ihrem alten Freund Lance Hamilton unterstützt werden.

