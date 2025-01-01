Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Die verfluchte Insel

"CBS Serien"Staffel 14Folge 6
Die verfluchte Insel

Folge 6: Die verfluchte Insel

42 Min.Ab 12

Als ein Navy-Admiral gekidnappt wird, macht sich der NCIS auf die Suche nach dem Verschleppten. Die Agenten vermuten den Grund für die Entführung zunächst in der Arbeit des Mannes, der für die Entwicklung eines hochmodernen Unterwasserfahrzeugs zuständig war. Ein Fund im Haus des Admirals bringt Sam und Callen jedoch auf eine völlig andere Spur - und die Ermittler finden sich mitten in einer Schatzsuche wieder.

