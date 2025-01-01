Navy CIS: L.A.
Folge 19: Wir sind viele
42 Min.Ab 12
Sam hadert mit sich, Kilbrides Angebot und damit einen neuen Posten anzunehmen. Derweil lässt sich Callen auf ein Treffen mit Pembrook ein, wobei er erneut mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. In der Zwischenzeit bekommt es das NCIS-Team mit einem toten CIA-Offizier und drei weiteren Leichen zu tun.
Weitere Folgen in Staffel 14
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
