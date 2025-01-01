Navy CIS: L.A.
Folge 10: Willkommen in Hollywood
42 Min.Ab 12
Admiral Kilbride ist verschwunden und das Team erhält bedrückende Neuigkeiten: Eine ehemalige CIA-Agentin trachtet dem NCIS-Boss nach dem Leben. Als dann auch noch Devin von den Helfern der Ex-Spionin entführt wird, müssen die Ermittler gleich zwei ihrer Freunde vor den Killern retten - die außerdem ein Kopfgeld auf die Agenten ausgesetzt haben. Dabei erhalten sie allerdings professionelle Unterstützung aus Washington und Hawaii.
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
