Navy CIS: L.A.
Folge 4: Fehler im System
42 Min.Ab 12
Als ein Kampfjet der Navy in ein Wohngebiet stürzt, wird der NCIS zu den Ermittlungen hinzugezogen. Das Team macht sich auf die Suche nach der Ursache für den Crash, muss dabei allerdings auf Sam verzichten, denn beim Piloten des Flugzeugs handelt es sich um seinen Sohn Aiden. Dieser hat das Unglück zwar überlebt, steht allerdings nun unter Verdacht, den Absturz selbst verursacht zu haben. Die Agenten müssen versuchen, seine Unschuld zu beweisen.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren