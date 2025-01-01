Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 15: Der gute Kampf

42 Min.Ab 12

Eines Abends steht Detective Ellen Whiting vor der Tür von Kensi und Deeks, um ihre alten Bekannten um Hilfe zu bitten. Der Polizistin wird der Mord an einem Kollegen angehängt und sie muss untertauchen, um nicht für die Tat verantwortlich gemacht zu werden. Auf der Suche nach den wahren Tätern legt sich das NCIS-Team nicht nur mit einer schmuggelnden Gang, sondern auch mit einer Gruppe korrupter Polizisten an.

