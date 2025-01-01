Navy CIS: New Orleans
Folge 16: Befehl ist Befehl
41 Min.Ab 16
Rita Deveraux, eine alte Bekannte von Pride, wendet sich in einem Vermisstenfall hilfesuchend an ihn: Ihr Freund, Anwalt Noah Sanders, ist verschwunden. Eigentlich war das Paar verabredet, weil Noah über etwas Brisantes mit seiner Freundin sprechen wollte, ist dann aber nicht erschienen. Als Pride und sein Team die Ermittlungen aufnehmen, stellen sie fest, dass sämtliche Daten von Noahs privatem Computer gelöscht wurden. Kurz darauf wird seine Leiche gefunden ...
Navy CIS: New Orleans
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
