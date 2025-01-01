Navy CIS: New Orleans
Folge 3: Die Geisel
41 Min.Ab 16
Obwohl die Ermittlungen gegen Pride und sein Team eingestellt worden sind, bleibt das FBI weiterhin skeptisch. In New Orleans versuchen Isler und Tammy immer noch, ein Kartell mithilfe des NCIS-Teams zu überführen. Im Gegenzug soll Tammy den NCIS unterstützen, was Isler misstrauisch im Auge behält.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
