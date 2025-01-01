Navy CIS: New Orleans
Folge 13: Elvis lebt!
42 Min.Ab 16
Als das Datensammlungszentrum des US-Verteidigungs- und Justizministeriums überfallen wird, werden vier Menschen erschossen und hochsensible Daten entwendet. In den Tagen danach tauchen im Internet intime Bilder und Videos von Personen des öffentlichen Lebens auf. Als dann am Tatort die DNA eines Anführers einer Aktivistengruppe gefunden wird, sind sich die Ermittler sicher, den Täter identifiziert zu haben. Doch dann wird der Hacker ermordet aufgefunden ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren