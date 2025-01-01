Navy CIS: New Orleans
Folge 4: Der Teufelskerl
41 Min.Ab 16
Vor einer Diskothek wird ein junger Soldat in einen Hinterhalt gelockt und wenig später ermordet. Die Obduktion ergibt, dass er vor seinem Tod gefoltert wurde. Kurz darauf geschieht ein ähnliches Verbrechen mit einem weiteren Mann. Auf der Suche nach einer Verbindung zwischen den beiden Männern finden Pride und sein Team heraus, dass beide gerne das Computerspiel "Escape Proof" gespielt haben und sogar zu den erfolgreichsten Gamern gehörten. Wurden sie deshalb grausam ermordet?
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
