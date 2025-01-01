Navy CIS: New Orleans
Folge 18: Eine Frage der Zeit
41 Min.Ab 16
Tammys Ex-Mann Ethan McKinley taucht plötzlich in New Orleans auf, er benötigt Tammys Hilfe. Er gibt an, vor zehn Jahren von Joe Aufiero gezwungen worden zu sein, 80 Millionen Dollar zu klauen. Jetzt hat dieser Ethan wieder aufgespürt und will ihn umbringen. Doch Tammy vertraut ihrem Ex nicht ... Und dann wird auch noch Joe Aufieros jüngster Sohn Alex an einer Tankstelle erschossen.
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
