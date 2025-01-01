Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Eine Frage der Zeit

"CBS Serien"Staffel 3Folge 18
Eine Frage der Zeit

Folge 18: Eine Frage der Zeit

41 Min.Ab 16

Tammys Ex-Mann Ethan McKinley taucht plötzlich in New Orleans auf, er benötigt Tammys Hilfe. Er gibt an, vor zehn Jahren von Joe Aufiero gezwungen worden zu sein, 80 Millionen Dollar zu klauen. Jetzt hat dieser Ethan wieder aufgespürt und will ihn umbringen. Doch Tammy vertraut ihrem Ex nicht ... Und dann wird auch noch Joe Aufieros jüngster Sohn Alex an einer Tankstelle erschossen.

